Ecco perché De Laurentiis si è voluto concedere all'intervista della Bild

Aurelio De Laurentiis si è concesso ad una intervista fiume ai microfoni del quotidiano tedesco Bild. Intervista che ha colto la palla al balzo della imminente sfida tra Francoforte e Napoli, da cui Bild ha preso spunto per porre tantissime domande al presidente del Napoli che, da buon esterofilo, ha facilmente ceduto alle lusinghe del quotidiano tedesco.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, il patron ha deciso di interrompere all’improvviso il suo lungo, saggio e fortunato silenzio stagionale per rispondere con grande disponibilità alle domande della Bild. Il presidente non ha posto alcun paletto ai suoi interlocutori e s’è confessato a 360 gradi, partendo dal momento d’oro che il Napoli sta vivendo in campionato, per arrivare poi alla sfida imminente contro il Francoforte.