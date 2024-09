Dybala svela: "Ecco perché ho detto no all'Arabia"

L'estate di Paulo Dybala è stata piuttosto turbolenta e chiacchierata. La Joya sembrava dovesse lasciare la Roma e l'Europa per accasarsi agli arabi del Al Qadsiah ma alla fine non se n'è fatto di niente. Troppo forte il volere del fantasista argentino di non abbandonare la Serie A e la propria Nazionale. Una scelta che sembra aver ripagato, dato che questa notte ha messo la propria firma sul 3-0 con cui l'Argentina ha travolto il Cile nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali, il tutto con la 10 sulle spalle donatagli da Messi vista la sua assenza.

“Uno dei motivi per cui nono sono andato è proprio perché volevo tornare a vestire la maglia dell’Argentina", ha detto Dybala nel post partita ai microfoni di TycSports. "Mi sento giovane, mi sento bene fisicamente e voglio continuare a lottare sia nella Roma che nella Seleccion. Sappiamo che non è semplice perché la competizione è molto alta e ci sono molti calciatori con desiderio di vincere. Quando tocca a me do il 100%”.