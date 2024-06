Durante: "Posso assicurarvi una cosa sul Napoli di Conte"

Sabatino Durante, agente Fifa, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Sulle dichiarazioni in merito a Kvara ti dico che è il gioco delle parti. I procuratori fanno gli interessi dei giocatori e se occorre aprire una porta funziona così. È vero che ci sono i contratti ma se compri Kvara a 11 e oggi lo valuti a 120 anche il giocatore deve poter fare una valutazione del genere. Se la società – ha detto l’agente Fifa a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - fa una plusvalenza poi deve o mettere a posto il contratto oppure il giocatore deve essere libero di guardarsi intorno. Nel calcio funziona così. Vanderson è un giovane che ha grandissime qualità e dal punto di vista tecnico è eccezionale. Di Lorenzo è un signor giocatore che milita in Nazionale e conosce benissimo il campionato italiano. Sono due giocatori che occupano la stessa fascia, la destra, del campo ma la interpretano in maniera diversa. Vanderson è uno che sa fare l'1/2, è uno che dribbla; in fase difensiva non era straordinario ma credo abbia migliorato dopo due anni al Monaco. Sono due ottimi giocatori di fascia ma Di Lorenzo ha più esperienza, fisico, mentre Vanderson, dal punto di vista tecnico, è un laterale brasiliano ed ha qualcosina di più. Se per Osimhen c'è un'offerta da 80mln ed il Napoli non è contento potrà tenere il calciatore. Il nigeriano è un ottimo giocatore soprattutto per squadre che giocano nell'ultima parte del campo, che sfruttano potenza e velocità. Certo qualche limite tecnico ce l'ha ma io non posso sapere qual è il suo valore. È un giocatore da squadra importante. In questo Napoli che ha molti mal di pancia occorre un sergente di ferro, Antonio Conte. Io non credo che il Napoli abbia le condizioni economiche per adeguare certi contratti. Meglio sedersi, accontentare i giocatori, le casse della società e con quei soldi portare dei profili che piacciono ad Antonio Conte.

Il Napoli di Conte lotterà sicuramente per il vertice perché Antonio ha le sue idee e vuole vivere, morire e vincere con le sue idee. Trattenere giocatori controvoglia, invece, significa creare un problema all'interno dello spogliatoio e vendere il giocatore non al prezzo a cui poteva essere venduto. Con Conte il Napoli sicuramente lotterà per vincere lo scudetto o per arrivare tra i primi due o tre posti. E lotterà per avere una squadra competitiva secondo i dettami e le scelte che presenterà alla società”.