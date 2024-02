Durante: "Natan può ripercorrere le orme di Bremer? Ho un ragionamento. Enciso del Brighton vale Kvaratskhelia per me"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Sabatino Durante, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Natan può ripercorrere le orme di Bremer? Continuo a fare un ragionamento, penso anche all’inserimento di Toloi o anche di Jorginho, scartato da tutte le squadre brasiliane e che poi al Verona ha fatto tutta la trafila. Natan ha qualità per diventare un giocatore importante, non sarà come Aldair ma può diventare un Jorginho della difesa, può diventare quello che è diventato Toloi. Chiaro che però sia capitato in una stagione dove ci sono state trasformazioni e mal di pancia, ma quando l’ho visto giocare se la squadra non va il singolo ne risente. Enciso del Brighton vale Kvaratskhelia per me, non è un fenomeno perchè il fenomeno è Maradona, loro sono di alto livello come tanti altri”