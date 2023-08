Durante a CN24: "Murillo? Ha un piede come Pirlo. Ho solo un dubbio in chiave Napoli"

Sabatino Durante è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli ha perso un giocatore importante coem Kim non so se potrebbe aspettare uno come Murillo che avrà bisogno di adattarsi ad un calcio nuovo. In quel ruolo credo che gli azzurri debbano puntare su un profilo pronto all'uso. Murillo ha un sinistro formidabile, degno di un vero e proprio centrocampista. E' un buon marcatore e si fa sentire sugli attaccanti. Non credo che una squadra italiana possa spendere oggi 25 milioni per un ragazzo parzialmente pronto tra qualche mesi per poi averlo nella sua pienezza tra due anni. I calciatori non sono mica dei robot, hanno bisogno di tempo.

La differenza tra Kim e Murillo? Il brasiliano ha un piede sinistro come lo era il destro di Pirlo per intenderci. Riesce a pescare i compagni a molti metri di distanza. Ha qualità ma chiaramente è un calciatore che va aspettato".