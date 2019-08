Durante a CN24: "Everton può essere paragonato a Insigne, a 40 milioni è un affare! Ma chi sono Lozano e Pépé?"

Sabatino Durante, agente ed esperto di calcio brasiliano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Everton è un attaccante esterno degli ultimi 20 metri, ma all'occorrenza può fare anche la fase difensiva e ricporire il ruolo d'esterno come si usa in Italia. 40 milioni è un buon prezzo, Malcom è stato venduto a 45 milioni dal Barcellona allo Zenit e non è un Nazionale. Everton farebbe benissimo in Europa, è pronto per il salto assolutament. E' un Nazionale brasiliano che gioca con il Gremio. Ha sostituito Neymar alla grande. E' possibile che capiti che non si ambienti, ma non credo sia il suo caso. E' un giocatore umile e molto serio. Gabigol è più forte di Paquetà, ma non si è ambientato bene in Italia. Spesso i calciatori non sono maturi o non riescono ad adattarsi a paese, stile di vita, ruolo ecc. Insigne è un Nazionale italiano, ma dove si trova l'Italia nel Ranking? Non vinciamo da anni. Non possiamo vivere del passato, anche mia nonna era una bella donna e ora non lo è più. Everton ha rifiutato la Cina, tante proposte sono arrivate anche dalla Premier. L'Inter si è interessato qualche mese fa, ma da 15 milioni la valutazione è passata a 40 grazie alla Coppa America. In quella posizione è tra i migliori che ci sono sul mercato. Ma chi é Lozano? Cosa ha fatto, gioca nel Messico ed Everton nel Brasile, di cosa parliamo? Lozano e Pépé sono solo buoni giocatori, non solo al livello di Insigne, Everton invece sì. Lui gioca sia a destra che a sinistra, vede molto la porta se parte da sinistra".