Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro comitato UEFA: "Europeo in Inghilterra? Si può, loro vogliono aprire gli stadi ai tifosi. Reja al Napoli? Non ho sentito nessuno ma non si può neanche fare"

Napoli Calcio - Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro del Comitato esecutivo Uefa, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Duka

“Gravina? Non l'ho sentito ma sono contento che possa continuare ad aiutare il calcio italiano. Bilancio finanziario? Va tutto male senza spettatori e con meno sponsor e pubblicità. Quello sportivo è positivo, le squadre stanno giocando e non si è perso molto. Tifosi? Se in Inghilterra decidono di farli entrare, possono farlo: questa decisione spetta alle singole federazioni. Speriamo che anche l'Europeo si possa giocare con i tifosi, si potrebbe anche giocare in Inghilterra. Arbitri? Nessuno è contro le squadre italiane, può sbagliare chiunque. Ci stiamo preparando con la nazionale albanese per giocare tre gare a marzo: è un po' di tempo che non ci vediamo con i calciatori, speriamo che possa andare tutto bene. Reja al Napoli? Non ho sentito nessuno ma non si può neanche fare".