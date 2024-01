Genoa, il fratello del presidente: "Vorremmo trattenere Dragusin fino a giugno! Ma..."

Calciomercato Napoli - Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione e fratello del presidente del Genoa, ha parlato del futuro di Radu Dragusin a Rai Radio1. Il difensore rumeno è al centro di un vero e proprio duello di mercato tra Tottenham e Bayern Monaco, con Napoli-Milan sullo sfondo:

"Da qui a giugno francamente lo terrei con noi, io lo terrei nel modo più assoluto fino alla fine del campionato. L'ho anche detto a mio fratello, che però è molto cauto e dice che qualsiasi decisione sarà per il bene del Genoa. Poi se è vero, come scrivono i giornali, che per lui offrono 30 milioni di euro faranno lo stesso anche a giugno".