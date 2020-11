Dott. Caruso su Osimhen: "I tempi di recupero saranno di tre settimane circa. Difficile vederlo in campo domenica, più probabile contro la Roma"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Leopoldo Caruso, ortopedico del Pellegrini di Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Osimhen già si lussò la spalla ai tempi del Wolfsburg, è recidivo e bisogna stare attenti. Se la lussazione è abituale come per Chiriches bisogna ricorrere per forza all'intervento chirurgico. I tempi di recupero di Osimhen saranno più brevi, solitamente si tiene un tutore per tre settimane e poi si parte con le terapie. Secondo me sarà difficile immaginarselo in campo, già è più fattibile aspettarselo in campo contro la Roma. La buona notizia è che si esclude l'intervento, in quel caso i tempi di recupero sono più lunghi".