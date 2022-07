Dossena: "Koulibaly? Dico una cosa, non me vogliano i tifosi! Spero di fare un regalino al Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Andrea Dossena, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ho incontrato Dries Mertens a Formentera? Purtroppo no, non ci siamo incrociati. E nemmeno Politano, peccato (ride, ndr). Su Mertens dico che è un ragazzo eccezionale che ama Napoli, il club fa i suoi interessi ma sapendo quanto Dries ama Napoli poteva tirare un po’ sul prezzo. Abbiamo visto i vari svincolati quante difficoltà stiano trovando nel cercare nuovi contratti.

Per quanto riguarda Koulibaly, i tifosi del Napoli non me ne vogliano ma quando puoi portare 40 milioni per un over 30 con un solo anno di contratto, devi monetizzare. Andare a comprare uno come Kalidou costerebbe 80 milioni di euro, logicamente Spalletti vuole giocatori forti ma con 40 milioni potresti andare a prendere un ragazzo di livello con cui lavorare e far crescere.

Renate? Sono contento di aver preso Sgarbi dal Napoli, ne parlano un gran bene: è un profilo molto interessante, spero di fare un regalino al Napoli facendolo crescere”