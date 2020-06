Calciomercato Napoli - Andrea Dossena ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Se Ghoulam non dovesse essere riconfermato? A me piacerebbe molto Gosens dell'Atalanta, ma la vedo difficile perché senza i soldi del quarto posto non sarà semplice per il Napoli prenderlo. C'è anche Castagne che non mi dispiacerebbe in quella zona di campo. Se prendi un giocatore dell'Atalanta devi sapere che devi metterlo in condizione di fare bene perché lì si lavora molto sul piano fisico".