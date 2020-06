Andrea Dossena: "De Laurentiis tradito da Sarri? Per lui era manna"

Ultime calcio Napoli - Andrea Dossena, ex difensore del Napoli, è tornato sulle parole di De Laurentiis secondo cui Sarri lo ha tradito per soldi:

Dossena

"Il Presidente con me è stato ineccepibile, nei quattro anni vissuti non posso dire niente di male. Sicuramente è impulsivo, aveva delle uscite particolari. Come quella del motorino nel momento di compilare i calendari, ha preso e se n'è andato: noi eravamo in ritiro".

Si è sentito tradito da Sarri.

"Succede sempre, lo ha fatto con tutti. Da Mazzarri a Sarri, passando per Ancelotti: aveva detto che sarebbe rimasto per dieci anni, come con Gattuso. È odio e amore".

Quindi con Gattuso è luna di miele?

"Sì, sì. Anche se perdere un allenatore come Sarri è stato pesante, perché i numeri che ha fatto lui, come ha valorizzato i calciatori... Per lui, aziendalista, Sarri era manna. Il Napoli si auto alimenta, non ha sponsor, vende giocatori e guadagna".