Donnarumma: "Spalletti si emoziona ogni volta che parla di Napoli"

A Sky Sport in esclusiva Gianluigi Donnarumma che tra i tanti temi trattati ha parlato di Luciano Spalletti e la sua esperienza a Napoli: “Non parla in napoletano il mister ma qualche parola la parla. Lui ha vissuto un’esperienza grandissima a Napoli, Napoli gli ha dato tanto. Si emoziona ogni volta quando si parla di Napoli e sono molto contento, sono molto contento di quello che si era venuto a creare a Napoli. Ora però è il nostro allenatore e speriamo di portare veramente gioia in tutto il Paese".