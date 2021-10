Donnarumma: "Insulti Koulibaly? E' una vergogna sentire ancora queste cose, siamo tutti con Kalidou"

Napoli calcio - Gianluigi Donnarumma ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa

Torni da campione d'Europa a San Siro. Cosa ti aspetti? Pensavi di andare al PSG e di non essere titolare?

"Sono emozionato, Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita. Sono emozionato, spero non ci sia nulla. Poi siamo qui in una semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo".

Cosa pensi dei cori razzisti contro Koulibaly?

"Noi giocatori siamo con lui, siamo contro ogni discriminazione. E' una vergogna sentire ancora queste cose, siamo con Koulibaly e seguiamo ogni indicazione per combattere il razzismo".