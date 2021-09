Donati: "Napoli in fiducia, non sarà facile battere gli azzurri! Spalletti ha trovato subito la chiave"

Napoli Calcio - Massimo Donati, ex calciatore e attuale allenatore, ha parlato anche del Napoli nel corso di un'intervista a Tmw Radio:

Napoli, 4-0 all'Udinese. Che dice questo risultato?

"Che è in fiducia e crede nelle idee del tecnico. Ha grande entusiasmo, va a mille all'ora e i risultati non sono casuali. L'inizio è sempre importantissimo, credo che sia importante. Dice che sono sul pezzo e batterli non sarà facile. Spalletti? Ha trovato subito le parole giusto per far esprimere al meglio la propria squadra".