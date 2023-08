Donadoni: “Spalletti è una soluzione intelligente per la Nazionale”

Calcio Napoli - "Sono convinto che la scelta della Nazionale di prendere un allenatore come Spalletti sia stata una soluzione intelligente. Ora diamogli spazio e tempo per lavorare". Lo ha detto l'ex ct della Nazionale Roberto Donadoni intervenendo ai microfoni di 'Radio Anch'Io Sport' su Radio 1 Rai. "La Nazionale credo sia un motivo di orgoglio per chiunque faccia questo mestiere, io ho avuto questo privilegio e so cosa significa, con tutte le difficolta', rappresentare la propria nazione. Gli faccio un grande in bocca al lupo".