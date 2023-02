Donadoni: "Napoli sta giocando un calcio di straordinaria bellezza, merita tutto ciò che raccoglie"

Notizie Napoli calcio - Roberto Donadoni, ex allenatore anche del Napoli, ha commentato brevemente la stagione della squadra di Spalletti.

Ecco le parole di Donadoni sul Napoli rilasciate ai microfoni di Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport:

«Se mi aspettavo un Napoli così forte? Non così. Si è visto subito all’inizio come si stava attrezzando per affrontare la stagione ad alto livello. Ma sta producendo un calcio di straordinaria bellezza. Gioca, è straripante, incanta, vince. Tutto quello che raccoglie se lo merita».