Domizzi: "Napoli? In questa fase un allenatore non può correggere gli errori, può solo scegliere la formazione. Su De Paul..."

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Domizzi, ex calciatore di Napoli ed Udinese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Periodo del Napoli? In questa fase la bravura dell’allenatore si limita alla scelta di formazione, sul campo non hai il tempo materiale per correggere quello che non va. Il miglior allenatore sarà quello che durante la settimana saprà scegliere di volta in volta chi far giocare. De Paul si è inquadrato come ruolo. Ha sempre avuto doti importanti ma era difficile da collocare: una volta lo usavano da esterno, un’altra volta da trequartista. Ora si è inquadrato da interno di centrocampo giustamente e può permettergli di arrivare in una grande squadra”.