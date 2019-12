Maurizio Domizzi, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli si è fatto trascinare dalla foga di dover sbloccarsi attaccando e giocando in modo istintivo senza troppi ragionamenti. Siamo ancora a dicembre, quindi il Napoli ha tempo per raggiungere la qualificazione in Champions".