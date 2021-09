Domizzi: "Il gioca del Napoli è stupendo, grazie a Spalletti: l'uomo giusto per vincere lo scudetto"

Napoli Calcio - Maurizio Domizzi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti fa giocare bene il proprio Napoli ed è la squadra che meglio gioca in A in questo momento. E' da anni che gli azzurri fanno bene, un marchio di fabbrica. Spalletti, in questo momento, è l'uomo giusto che può portare ad un risultato importante, ancora di più, lo scudetto. Il Napoli ha una forte personalità e può fare risultato anche con la Sampdoria".