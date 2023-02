Diritti TV, De Siervo: "La pirateria uccide il calcio, danno da un miliardo! Serie A con 18 squadre? La vedo difficile..."

Notizie calcio - Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dell'edizione Nazionale di Repubblica.

Nell'intervista che trovate per intero in edicola con Repubblica, si parla soprattutto dei diritti TV e del futuro del calcio italiano. Eccone un breve estratto:

«Ci aspetta il bando per i diritti televisivi più difficile di sempre. Il mercato è complesso, abbiamo registrato la progressiva disaffezione di Mediaset e la scelta di Sky, nell’ultimo triennio, di avere un ruolo più marginale. Ma ciò che preoccupa è che ci troviamo in un sistema in cui manca la certezza del diritto. Con la pirateria, chi ci perde è sicuramente la Serie A: il danno è di circa 1 miliardo ogni tre anni, ma tutto il calcio, anche la Serie B e la Lega Pro, è finanziato con i soldi dei diritti televisivi».

Sulle superleghe e la distanza economica con gli altri campionati

«Sono molto preoccupato: la crescita delle “superleghe”, ossia Champions e Premier, espone i campionati nazionali a un grave pregiudizio perché rischiano di vedere comprimere la loro base di ricavi. Il super affollamento dei calendari prelude a una crescita di valore, ad esempio, della Uefa, che vuol passareda 3,5 a 5 miliardi di ricavi con la nuova Champions».

Sulla Serie A a 18:

«Improbabile scendere a 18 squadre. Almeno adesso. Fornirebbe un alibi a chi compra i diritti per pagarli meno. Perderemmo il 20% di partite, la Uefa ne avrebbe invece il 70% in più».