Diritti TV, Bellinazzo: "Un miliardo e mezzo da parte dei fondi che gestiranno il 10% delle quote della nuova società: i dettagli"

Ultime notizie Napoli – Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sarà creata una società nella quale la Lega Serie A avrà il 90% delle quote circa, con i fondi che in cambio del 10% verseranno circa un miliardo e mezzo. I fondi, poi, in termini di governance, decideranno le strategie commerciali e questo dovrebbe venir meno quell’apparato burocratica che frenava tutto. E’ un passo verso la modernità. Si tratta di una boccata di ossigeno per tante squadre, l’obiettivo è raddoppiare i ricavi provenienti dai diritti tv per colmare il gap con gli altri campionati. L’idea è quella di allargare l’offerta per i diritti tv anche a società diverse da Sky e DAZN che al momento operano, di fatto, in esclusiva”.