Inter, Spalletti in conferenza: "Approccio positivo, poi troppi errori. Icardi fuori? Lautaro viene verso i centrocampisti, mi aspettavo il Napoli in pressing" [VIDEO]

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Napoli, giocata al San Paolo:

Conferenza stampa Luciano Spalletti in Napoli-Inter

Spalletti - "Non guardo indietro, pensare al tempo perso è altro tempo perso".

Spalletti - "Icardi fuori? Lautaro viene verso i centrocampisti. Mi aspettavo il Napoli in pressing. 13 punti di distacco dal Napoli? Non lo so, le valutazioni le dovete fare voi. Ho provato a dare sempre il massimo. Non lo so se il distacco è giusto, lo scorso anno i punti erano di più".

Spalletti - "Approccio mentale positivo, siamo entrati bene nel match. Abbiamo prodotto quello che volevamo nei primi minuti. Abbiamo perso qualche pallone e subito il gol. Da lì abbiamo sbagliato di più. Non sappiamo giocare palla avanti verso le punte. Il Napoli ci ha pressato bene e abbiamo perso qualche pallone in più. Ho provato a cambiare qualcosa, abbiamo anche reagito, ma le corse dei centrocampisti e dei difensori sono aumentate. Per mantenere equilibrio e riuscire a farli funzionare bene, serve dividersi più campo e non ci siamo riusciti".