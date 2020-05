Dionigi: "Se non c'è piena fiducia in Milik meglio andare su altro. Gattuso? Bravo ad entrare nella testa dei calciatori""

Ultime notizie calcio Napoli - Davide Dionigi, ex calciatore del Napoli ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mertens o Milik? Dipende da quello che cerca Gattuso dalla prima punta. Bisogna capire quanta fiducia c’è nel polacco. Se non c’è piena fiducia, meglio andare su altro. Di Lorenzo? L’ho voluto io a Matera ed è un ragazzo che non subisce la pressione di un ambiente importante. E’ un ragazzo talmente sereno e tranquillo che non sente queste cose. Può essere una sorpresa ma fino ad un certo punto per come l’ho conosciuto. Gattuso? Il Napoli sembrava un po' ballerina come squadra e lui in poco tempo è entrato nella testa dei calciatore ed a dar loro subito una quadratura".