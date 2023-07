Dionigi: "Osimhen va oltre le idee del gioco! Rudi Garcia? Deve scegliere tra due strade"

Davide Dionigi, allenatore ed ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Un giocatore come Osimhen va oltre le idee del gioco, a prescindere da chi possa guidare la squadra e dalle idee tattiche. C’è la mano di Spalletti sulla crescita del giocatore, era un diamante grezzo ed ora invece è migliorato tanto anche dal punto di vista dei movimenti. Non è più un solista, ma riesce a giocare insieme alla squadra ed aumenta la propria efficacia”.

Su Rudi Garcia: "O continua sull'idea di Spalletti e la sposa al 100%, oppure devi cambiare tutto. Se si va per la via di mezzo si rischia di combinare qualche macello. Ogni allenatore ha le proprie idee e le proprie metodologie, però se credi nella tua filosofia allora devi cambiare tutto quando subentri dopo una stagione del genere".

Gol che più mi ha emozionato in carriera? Il rigore contro la Triestina, c'era in ballo la salvezza e se sbaglio il Napoli retrocede. Sugli spalti c'erano 60mila spettatori e tutti noi volevamo evitare quell'onta. A livello di emozioni non dimenticherò mai quella notte".