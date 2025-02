Dionigi: "L'Inter deve aver paura di questo Napoli che ha una mentalità impressionante"

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Raspadori in appoggio a Lukaku potrebbe essere una soluzione, i due si sposano bene per caratteristiche. Corsa scudetto? Non è l'Inter degli anni scorsi, ha trovato un Napoli tosto ed i due pareggi non cambiano nulla. Ci dobbiamo ricordare da dov'è partito Conte, nessuno si sarebbe aspettato il Napoli primo. Conte ha dimostrato che quando trova la giusta quadra tattica difficilmente cambia. L'Inter deve aver paura di questo Napoli che ha una mentalità impressionante"