Dionigi: "Inter la squadra che più si è avvicinata alla Juve. Di Lorenzo? L'ho allenato, non avevo dubbi sulla sua tenuta mentale"

Notizie calcio Napoli - Davide Dionigi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Di Lorenzo? L’ho allenato e non avevo dubbi sulla sua tenuta mentale, è possente ed ha bisogno per arrivare al top della condizione. La partita contro la Juventus è stata una iniezione di fiducia per lui, per come è fatto è difficile che sbagli una partita per intero. Molte squadre hanno cambiato allenatore e quindi il Napoli, con un pizzico di esperienza in più, può cercare quantomeno di provare a giocarsi lo scudetto fino alla fine. L'Inter è la squadra che si è avvicinata di più alla Juventus soprattutto per la mentalità che ha portato Conte”.