Dionigi: "Il Napoli di Mazzarri è più codificato nei movimenti, quello di Spalletti invece..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Davide Dionigi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La storia dice che Mazzarri ha sempre avuto una prima punta classica e ben strutturata, giocare con Raspadori cambierebbe i movimenti per arrivare su di lui con una diversa maniera di giocare. Il Napoli di Mazzarri è più codificato nei movimenti, quello di Spalletti aveva caratteristiche differenti e nei movimenti trovavamo giocatori in grado di occupare posizioni differenti in campo: Raspadori, però, per me resta un campione”