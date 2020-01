Dionigi: "Gattuso va aspettato, ora raccoglierà i frutti. Petagna? Ha ottime potenzialità ma inespresse: con Gasperini si è completato"

Ultime calcio Napoli - Davide Dionigi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il lavoro di Gattuso va aspettato, ci vogliono almeno due mesi. Speriamo che ora possa raccogliere i frutti, ora la squadra sta bene. Al di là della qualità dei giocatori arrivati che sono importanti e forti, sono arrivati giocatori giusti per le sue idee. Ora serve capire quanto tempo servirà per farli adattare al sistema gioco e all'ambiente. Petagna? I calciatori arrivati sono in funzione di Gattuso, altrimenti sarebbe un suicidio. Petagna ha ottime potenzialità ma inespresse. Con Gasperini si è completato. Kumbulla e Amrabat? Sono ideali al gioco di Juric e del Verona, non so se possono fare bene altrove. Mertens? E' mancato tanto, stiamo parlando di un fuoriclasse che sposta gli equilibri e porta gol. Sembra un inizio di un nuovo percorso".