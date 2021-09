Dino Fava: "So quanta passione mette Spalletti nel suo lavoro, fa il bene dei suoi calciatori, Insigne merita il rinnovo"

Ultime notizie calcio Napoli - Dino Fava Passaro, ex attaccante dell'Udinese di Spalletti, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com":

"Il Napoli ha ottenuto una grandissima vittoria contro la Juventus, anche se i bianconeri non erano al completo. Mancavano tanti giocatori, contava vincere e portare i tre punti a casa. Dopo l'errore di Manolas, il Napoli non si e' scomposto, ha continuato a giocare e si e' portato a casa tre punti meritati. Koulibaly è un top player, farebbe comodo a tantissime squadre. La mia paura quest'estate e' stata proprio che potesse andar via, invece e' rimasto al Napoli e credo che la sua conferma sia stata il piu' grande acquisto. Bisogna rendere onore a De Laurentiis e al Napoli per questa scelta, e sinceramente ne sono molto felice. Insigne, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere un giocatore straordinario. Quando si scende in campo non si pensa al rinnovo o ad altro. Certo e' che sono aspetti che possono infastidire un giocatore, per questo spero che il discorso rinnovo possa risolversi il prima possibile. Insigne merita di accordarsi col Napoli, lo spero anche per i tifosi. L'errore di Manolas e' stato banale, non bisogna mai essere superficiali ed avere cali di concentrazione. E' strano che un errore del genere, sul gol di Morata, l'abbia compiuto un giocatore della sua esperienza. Purtroppo puo' succedere. Proprio per questo e' stato bravo il Napoli a ribaltare il risultato. Non conoscevo Anguissa, anche se tutti gli addetti ai lavori ne avevano parlato bene. Per quello che ho visto durante Napoli-Juventus, credo che si tratti di un buon acquisto. Spero che possa mantenere questi standard. Al Napoli serviva un centrocampista come Anguissa. Bakayoko? Speravo potesse fare molto di piu' con la maglia del Napoli. Spalletti e' un ottimo allenatore, dal primo momento in cui e' stato accostato alla piazza di Napoli ho pensato che fosse il tecnico giusto e lo sta dimostrando. Sono convinto che continuera' a far bene. Mi auguro anche che i calciatori capiscano a fondo l'importanza di avere un allenatore come Spalletti, per tutti gli spunti di crescita che puo' dare alla squadra. Avendolo avuto come allenatore, so quanta passione mette nel suo lavoro, per questo penso che fara' una grande stagione. Leicester-Napoli sara' una sfida difficile, ma quando trattandosi di Coppa si fara' il possibile per andare avanti, senza snobbare la competizione. E' presto per parlare di scudetto o di altro, non si possono fare conti".