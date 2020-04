Dini (agente): "Conosco bene Azmoun dello Zenit, mi ricorda Kalinic e gioca come Milik in nazionale"

Notizie calcio -A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giulio Dini, avvocato e procuratore sportivo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Conosco bene lo Zenit per esperienze passate. Azmoun? Da quando è arrivato a San Pietroburgo ha avuto un impatto esplosivo, ha portato una dose di goal che hanno contribuito alla vittoria del campionato. Gioca prevalentemente a due avanti in coppia con un centravanti vecchia maniera. Ad Azmoun piace molto ruotare intorno alla prima punta pesante, un po’ come fa Milik nella Polonia con Lewandowski. Mi ricorda molto Kalinic per struttura fisica, altezza e fisionomia. Azmoun va molto più in profondità e fa più goal di Kalinic. Il campionato russo è affidabile per quello italiano”.