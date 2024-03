Dimaro, il sindaco annuncia: "Ritiro senza Osimhen? Purtroppo sì, ma..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro:

“C’è tanta delusione dopo lo Scudetto, è un peccato. Nella vita e nello sport esistono gli alti e i bassi, ma bisogna restare al fianco della squadra per poi tornare ancora competitivi. Ufficialità del ritiro 2024? Il contratto non è stato ancora perfezionato, c’è un’interlocuzione ancora attiva. Ci sono tutte le intenzioni con De Laurentiis di continuare con un accordo pluriennale. È molto probabile che il ritiro verrà ufficializzato nelle prossime settimane, dopo la firma del contratto. Si può stare tranquilli, lo dico anche ai tifosi. Ogni anno ci moduliamo sulle esigenze della squadra e dei tifosi. Si proverà a perfezionare quanto vissuto negli ultimi anni. Dimaro senza Osimhen? Purtroppo sì, ma il Napoli è abituato a trovare nuovi campioni. Quindi incrociamo le dita, magari ci sarà già il suo grande erede a Dimaro. Chissà… I rapporti con De Laurentiis? Da Sindaco è difficile avere un rapporto sempre lineare, ma i presidenti hanno grosse pressioni su di loro. Capisco che ogni tanto possano sfuggire le cose di mano, ma conoscendolo non è mai cattivo o irrispettoso”.