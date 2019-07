Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo in tribuna questi mille posti, fare le amichevoli a Dimaro è stato un regalo per i tifosi, avremo bisogno della loro collaborazione per far si che tutto vada bene. Trento è una bellissima città ma noi stiamo sempre bene a casa nostra. Sorprese? C'è un cartellone di un mister X, ma al momento non sappiamo nulla".