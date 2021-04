Dimaro-Folgarida, il sindaco: "Il Napoli torna a Dimaro COVID-19 permettendo. Il ritiro è una festa, queste le date"

Napoli Calcio - Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Covid permettendo, si torna a Dimaro in ritiro: il Napoli verrà qui. Il ritiro è conosciuto ovunque come momento di festa e gioia. Date? Nella seconda metà di luglio, tra il 10 e il 20 luglio. Fare un ritiro di 3 giorni non ha senso, serve avere con noi i tifosi. Stiamo lavorando per il vaccino. Lo scorso anno il ritiro è stato cancellato d'ufficio: se ora c'è la possibilità, allentando le maglie, facciamo tutto quello che possiamo. Sono speranzoso, il vaccino è una possibilità".