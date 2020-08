Diego Maradona Jr: "Paragonare Messi a mio padre? Non si possono confrontare i terrestri con gli alieni! Il Napoli farà almeno un gol al Camp Nou"

Napoli - Diego Maradona Junior ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale catalano Sport: "Paragonare Messi con papà? Mio padre è il Dio del calcio, Leo è il migliore tra gli essere umani. Poichè non è possibile confrontare i terrestri con gli alieni, penso che questo paragone sia impossibile. Il Barcellona resta favorito con il Napoli per il risultato dell'andata e per la qualità che può mettere in campo. Tuttavia non stanno vivendo un buon momento, hanno molte difficoltà. Gli azzurri potranno dire sicuramente la loro e perché no anche eliminarli: penso segneranno almeno un gol al Camp Nou. Gattuso ha ridato serenità allo spogliatoio"