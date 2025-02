Di Natale: "Sognavo di giocare nel Napoli, ma non mi hanno voluto! Contro gli azzurri soffrivo, sullo scudetto..."

Notizie Napoli calcio - Antonio Di Natale, napoletano doc ed ex leggenda dell'Udinese, ha pochi rimpianti nella vita ma uno di questi è di non aver mai indossato la maglia azzurra.

Lo stesso Di Natale ne ha parlato in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport:

La leggenda - che tanto leggenda non è - narra che Totò non amasse giocare contro il Napoli al San Paolo. Qualche trasferta in effetti la evitò. «Credo di averci giocato sette, otto volte. Sono tanto tifoso, e a Napoli c’erano i miei fratelli, mi dispiaceva... Ridendo e scherzando, gli ho segnato nove gol, sei in due partite. Perché non ho mai giocato nel Napoli? Perché non mi hanno voluto».

Sei ancora irrimediabilmente un malato del Napoli.«Certe cose non si perdono per strada. Quest’anno mi diverto di più, Conte è un fenomeno, sta facendo un capolavoro. Ha cambiato la testa alla squadra, le ha dato la mentalità vincente. Lo scudetto se lo gioca con l’Inter. Le ultime cinque partite saranno decisive, vince chi ne sbaglia di meno».