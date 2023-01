Di Napoli: "Stimo Spalletti come uomo e allenatore, impossibile rilassarsi con l'adrenalina della città di Napoli"

Arturo Di Napoli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"I campionati sono lunghi e le insidie sono sempre dietro l’angolo. La Roma ha costruito una squadra molto importante, sarà la matematica a decidere i campionati e non bisogna farsi illudere dai tanti punti di distacco. Non mi aspetto nessun rilassamento da parte del Napoli e dai tifosi. Napoli è una città che spinge e crea adrenalina, è impossibile rallentare in una città simile che vive così il calcio. Sono contento tanto per il Napoli e per Spalletti che stimo molto come allenatore e uomo".