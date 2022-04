Di Napoli: "Napoli? Quando si gioca per lo scudetto ci vogliono giocatori abituati a vincere!"

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Arturo Di Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“A Napoli giocare per la salvezza diventava assurdo, ma c’è molta più pressione quando non devi retrocedere che nel giocare per lo scudetto: a Soccavo ricordo il calore dei tifosi che ti davano una grossa spinta.

Quando si gioca per lo scudetto, e una piazza come Napoli lo meriterebbe, ci vogliono giocatori abituati a vincere perchè poi la pressione ce l’hai addosso per la voglia di vincere un titolo: se hai giocatori abituati a farlo, le partite con Fiorentina e Roma non le sbagli.

Napoli-Roma ed azzurri in confusione? La Roma non fa un grandissimo gioco visivamente, ma è molto pratica e gioca in ripartenza con giocatori di livello. Se il Napoli avesse vinto, il giudizio sarebbe cambiato?

Fatico a pensare che i giocatori non siano motivati dal tifo del pubblico, ma certe partite non possono essere sbagliate se vuoi vincere o fare il salto di qualità”