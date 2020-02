Di Napoli: "Mertens? Prima non era nessuno, dovrebbe essere riconoscente verso una società che lo ha fatto diventare grande"

Arturo Di Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva: "Napoli? Gattuso ha preso una squadra con grossi problemi di spogliatoio e non è stato facile per lui. E' un allenatore preparato e sta facendo tornare l'entusiasmo, penso da qui alla fine potrà avere grandi risultati. Mertens? Prima non era nessuno, dovrebbe essere riconoscente verso una società che lo ha fatto diventare grande. Qualcosa si è rotto e Napoli ha bisogno di ripartire da giocatori nuovi, che abbiano entusiasmo e voglia".