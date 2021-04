Di Napoli: "Gattuso può battere l'Inter, lo dicono i numeri!"

Napoli - Arturo Di Napoli, allenatore ed ex difensore di Inter e Napoli, è intervenuto in diretta a "Marte Sport Live - tiro al bersaglio": "Ho visto un buon Napoli contro la Sampdoria, credo sia in forma. Domenica arriva un crocevia importante: peccato che rischi di non poter approfittare dell'altro incrocio tra Atalanta e Juventus perchè ha di fronte l'Inter. Tuttavia, anche per la legge dei grandi numeri, dopo 11 vittorie è possibile che i nerazzurri possano perdere, anche perchè il Napoli ha i mezzi per batterla. Non sarà facile è ovvio, l'Inter è fortissima, viaggia verso un meritato scudetto ma i 15 punti di distanza sono troppi, gli azzurri hanno avuto molti problemi. Ora che ci sono tutti i calciatori e che anche tra società e Gattuso si è ritrovato un equilibrio, credo che il Napoli possa farcela ad entrare nelle prime 4. Sono legato al Napoli ed anche all'Inter, faccio l'allenatore nella scuola calcio Cologno dove speriamo di crescere talenti senza l'assillo del business".