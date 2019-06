Di Marzio: "Zapata a Napoli era un pezzo di legno, oggi costa 40 milioni! Mi piacerebbe vedere Rodrigo in azzurro"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore

“Ci sono buoni giocatori giovani in giro, sia in Italia che all’estero. Zaniolo è in assoluto potenzialmente il miglior giovane in circolazione e sono molto severo col responsabile della settore giovanile della Fiorentina che se l’è lasciato scappare. Il Brasile che non è andato in Polonia ha giocatori interessantissimi e tra Portogallo, Francia, Brasile e Messico di certo ci sono dei giovani che diventeranno grandissimi giocatori, ma bisogna arrivare prima degli altri. Non mi sembra corretto fare nomi perché sono in giro anche per alcune consulenze per club.

Lozano è un esterno perchè gioca largo a sinistra e può giocare anche a destra. E’ un ottimo giocatore, ma non gioca dietro la prima punta, è un esterno.

Zapata a Napoli era un pezzo di legno, doveva essere educato affinché imparasse i movimenti giusti in relazione alla porta avversaria. Nel tempo ha trovato allenatori come Gasperini che con pazienza hanno creduto in lui. Con Gasperini ho parlato anche di Zapata e avevamo lo stesso pensiero sul colombiano: ha affinato la sua tecnica e ora è nel pieno della sua maturità. Oggi non costa meno di 40 milioni e se il Napoli dovesse prenderlo farebbe sì un passo indietro, ma anche un atto di intelligenza. Milik e Zapata hanno le stesse caratteristiche e sarebbe un peccato riportare il colombiano a Napoli e non farlo giocare. Mi piacerebbe invece vedere Rodrigo del Valencia in azzurro, credo sia un ottimo attaccante e lo vedrei bene a Napoli”.