Di Marzio: "Insigne? Se non firma il contratto fa la stessa fine di Donnarumma al Milan! Mandava? Ormai il Napoli attinge dal Lille"

Ultime calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore.

“Spalletti allenatore giusto per il Napoli, sa allenare e guarda bene le cose, riesce pure a fare gruppo. Poi tutti hanno pregi e difetti. Mi auguro che al Napoli mantenga sempre l'entusiasmo degli anni precedenti. Per me, come allenatore è bravo. Gattuso? Lui ha il numero 1 dei procuratori al mondo. Nei confronti di Mendes non esistono gli altri, in tal senso: è il Maradona dei procuratori. La rottura è avvenuta chiaramente tra Barone e Jorge Mendes. Tottenham? Generalmente i fan inglesi hanno peso sulla società ma non credo sia questo il caso, so che hanno una dirigenza seria e lo stadio nuovo lo dimostra. Anche lì evidentemente qualcosa è successo. Gattuso sicuramente troverà un grande club.

Emerson Palmieri? Da quanto tempo ne parliamo. Mandava? Mi sono documentato. Ormai il Napoli attinge dal Lille, avrebbe dovuto prendere anche Gabriel ma poi non l'ha preso. Loro lavorano benissimo. Il ragazzo ha un grande piede e un buon fisico, spinge molto ma lascia un po' a desiderare sulla fase difensiva e va in difficoltà nell'1 vs 1. Certo non è Spinazzola.

Insigne? Se non firma il contratto fa la stessa fine di Donnarumma al Milan. Questo non deve accadere, lui è il capitano del Napoli. Bisogna accelerare, non portiamolo a scadenza. Del reparto offensivo non toccherei nulla"