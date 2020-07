Di Marzio: "Insigne deve allenarsi sempre bene. Inter e Atalanta? Più forti del Napoli"

Utime calcio Napoli - Gianni Di Marzio, è intervenuto a TMW Radio. Queste le sue parole:

Mister, confermerebbe Fonseca?

"Lo confermerei però deve fare attenzione ai cambi di gioco. Non mi è piaciuto né quando attaccava né sulle ripartenze. Alla fine la Roma ha avuto poche occasioni e questo dipende anche dal fatto che alcuni giocatori a mio avviso non sono proprio da Serie A. Lo stesso vale per alcuni giocatori del Napoli”.

Gattuso ha detto che Insigne si deve allenare sempre e bene per restare al massimo della condizione, condivide?

“I giocatori dell’Atalanta perché non si fermano mai e corrono sempre? Perché si allenano benissimo. Quando Insigne non si allena e non è concentrato, fa cose troppo semplici. Ad esempio scarica sempre all’indietro. Invece quando è in forma non si ferma un attimo, salta l’uomo e a volte torna indietro ad aiutare la difesa. Deve allenarsi alla massima concentrazione senza credersi un fuoriclasse”.

Se Gattuso fosse arrivato prima come sarebbe in classifica il Napoli?

“La realtà del Napoli è questa. Atalanta e Inter sono più forti. Magari il Napoli sarebbe sempre quinto, però senza avere 15 punti di distacco dalla quarta”.