Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21:

“Con l'Inter ho visto un Napoli ad altissimo livello. Koulibaly ha giocato da supereroe, ha dimostrato di valere tantissimo. Ilicic? Calciatore di grande talento, con qualità tecniche. Toglie, però, spazio ad Insigne. Lorenzo può giocare solo in un 4-3-3, non va bene nel 4-4-2. Progetto? Non può crescere il progetto se prendi De Rossi, a cosa serve? ”.