Di Marzio: "Il 4-3-2-1 è la scelta giusta per il Napoli: Mertens non può stare fuori"

Ultime calcio Napoli - «Sono stato il primo a dire che il Napoli non può giocare con il 4-3-3, perché Mertens deve giocare: ma, già da tempo parlo di un cambiamento di modulo per valorizzare l’arrivo di Osimhen e la coesistenza con il belga». Gianni Di Marzio non è mai stato un politically correct e nel dibattito sull’eventuale cambiamento tattico, con il Napoli che potrebbe passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 ci va di schiettezza, come dichiara a Il Mattino:

