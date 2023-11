Di Marzio: "Garcia a rischio? Conte ha rifiutato, non ci sono altri nomi per la panchina"

Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro di Rudi Garcia:

"Non lo so se Napoli-Empoli sia decisiva per Garcia, non mi sembra giusto additare il tecnico in ogni circostanza in cui il Napoli non vince. Anche perché crea degli alibi. Se è sempre colpa di Garcia, i giocatori non sentono il peso di quella che può essere anche la loro responsabilità. Non può essere sempre colpa di Garcia ogni volta che il Napoli non raggiunge un obiettivo, non vince una partita o prende un gol: sarà colpa anche di qualche movimento sbagliato dei giocatori. Tolto Conte, che ha detto di no, non penso che ci siano nomi per una soluzione temporanea per ovviare alle problematiche che ha il Napoli".