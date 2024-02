Di Marzio: "Calzona non ha accampato alibi nonostante un solo allenamento"

Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha commentato l'arrivo di Francesco Calzona al Napoli:

"Calzona era anche un po' emozionato, c'erano veramente tantissimi giornalisti, non credo la Slovacchia abbia mai avuto 60-70 giornalisti presenti in una conferenza. Ma l'ho visto sicuro di se, ha sottolineato più volte che la squadra è forte, ha detto che non firma per il pareggio. Poteva accampare alibi, non l'ha fatto: ha detto non c'è tempo, spero la squadra faccia vedere qualcosa di quanto fatto nell'allenamento del pomeriggio ed in quello prima della gara".