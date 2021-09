Di Lorenzo: "Volevo crossare ma la palla è andata dentro: contento per gol e vittoria. 37 risultati? Una bella soddisfazione, dobbiamo continuare così"

Napoli Calcio - Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e della Nazionale, ha parlato ai microfoni della RAI

"Volevo crossare ma la palla è andata dentro. Sono contento per il gol in Nazionale e per la vittoria che abbiamo portato a casa. Il mister ci ha sempre detto di stare tranquilli e continuare a giocare divertendoci. Ci sta che nelle prime partite di inizio stagione non si sia troppo precisi. Abbiamo fatto tanti gol ed è importante. 37 risultati utili consecutivi? Una bella soddisfazione, dobbiamo continuare così".