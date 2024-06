Notizie Napoli - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia in Germania in vista dell'esordio ufficiale sabato sera contro l'Albania. Ecco un estratto delle sue parole:

"Conte ha grande stima di me e mi considera un punto fermo? Posso solo essere contento di ciò che ha detto, è un grandissimo allenatore ed essere stimato da lui fa piacere. Vuol dire che ciò che ho fatto è stato apprezzato”.