Di Lorenzo: "Non mi aspettavo l'annuncio del rinnovo, porterò la squadra a cena! Ringrazio tutti per il sostegno" | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Giovanni Di Lorenzo ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2029. Ad annunciarlo ci ha pensato il presidente De Laurentiis nel corso della presentazione della squadra a Dimaro.

Queste le parole di Di Lorenzo dopo l'annuncio:

"Mi tocca pagare la cena a tutta la squadra! Non mi aspettavo che venisse annunciato stasera, ma ringrazio tutti i compagni perchè da solo non sarei nessuno. Un saluto a tutti i tifosi, un ringraziamento da parte di tutta la squadra ed allenarci con questo entusiasmo ci fa sentire meno la fatica. Grazie per farci vedere l'amore e la passione per noi giocatori".